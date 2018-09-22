القاهرة للاستثمار والتنمية تعلن السعر النهائي لطرح أسهم في البورصة

القاهرة – مصراوي:

أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، اليوم السبت، عن السعر النهائي لطرح أسهم عادية في البورصة، وتحديد السعر النهائي للطرح الخاص الدولي للمؤسسات الاستثمارية.

وقالت الشركة في بيان اليوم، أنها تنوي طرح 192.8 مليون سهم بسعر 6 جنيهات للسهم الواحد، وأنه تم تغطية الطرح المؤسسي 10.36 مرة ، وفق للسعر النهائي للطرح.

وأوضحت الشركة أنه سيتم غلق الاكتتاب للطرح العام المصري يوم الثلاثاء 25 سبتمبر الجاري، ومن المتوقع أن يبدأ تداول السهم في البورصة المصرية بعد استصدار موافقة البورصة بداية من أكتوبر المقبل.

وتعمل الشركة في إنشاء وتأسيس وإدارة منشآت تعليمية، وتجارة الأدوات الطبية وأجهزة المستشفيات والخدمات البتروليه وبيع وشراء وتقسيم الأراضي.