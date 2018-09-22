بمناسبة الدراسة.. البنك الأهلي يعفي القروض الشخصية من المصاريف الإدارية

كتبت- منال المصري:

قرر البنك الأهلي المصري إعفاء العملاء المتقدمين للحصول على القروض الشخصية سواء المضمونة أو غير المضمونة، من المصاريف الإدارية بداية من الشهر الجاري وحتى نهاية أكتوبر المقبل، وفقًا لما قاله، علاء فاروق، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي، لمصراوي.

وأضاف أن الهدف من هذا القرار التيسير على أولياء الأمور طلاب المدارس والجامعات لمواجهة الأعباء المالية الخاصة بالمصروفات الدراسية، الذين يحصلون على قروض شخصية أو عن طريق بطاقات الائتمان.

ويستهدف القرار شريحة كبيرة من العملاء من العاملين بالقطاع الحكومي والعام وشركات البترول والشركات متعددة الجنسيات والشركات المساهمة المدرجة وأصحاب الأعمال والمهن الحرة وكذا حاملي الشهادات والأوعية الادخارية الخاصة بالبنك، بحسب فاروق.

وقال فاروق إن القرار يتيح للعميل الذي يقترض، التأمين على الحياة والعجز الكلي مجانا، مشيرًا إلى أنه لا يشترط وجود ضامن ويمكن منح التمويل سواء بتعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط أو دون اشتراط التحويل.

وأضاف فاروق أن البنك ينتهج سياسة قوية لتعزيز مفهوم الشمول المالي لدى الأفراد باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث يحرص البنك على دعم منظومة المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها، لجذب شرائح جديدة من العملاء.