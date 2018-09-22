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    وول ستريت جورنال: الصين تلغي محادثات تجارية مع أمريكا مع تصاعد الحرب بينهما

    10:01 ص السبت 22 سبتمبر 2018
    وول ستريت جورنال: الصين تلغي محادثات تجارية مع أمريكا مع تصاعد الحرب بينهما

    القاهرة- وكالات:

    قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر إن الصين ألغت المحادثات التجارية المقبلة مع الولايات المتحدة ولن ترسل ليو خه نائب رئيس الوزراء إلى واشنطن هذا الأسبوع، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز اليوم السبت.

    وأضافت الصحيفة أنه كان من المقرر أن يسافر وفد متوسط المستوى إلى واشنطن قبل زيارة ليو ولكن هذه الزيارة ألغيت الآن.

    وكانت الصين قد أضافت الأسبوع الماضي منتجات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار لقائمتها للتعريفات على الواردات ردا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار ومن المقرر أن يبدأ سريانها في 24 سبتمبر.

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