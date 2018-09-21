ارتفاع اليورو والاسترليني والدينار الكويتي أمام الجنيه خلال أسبوع

كتبت- إيمان منصور:

ارتفعت أسعار صرف اليورو والاسترليني والدينار الكويتي أمام الجنيه بنهاية تعاملات الأسبوع أمس الخميس مقارنة بمستوياتها الخميس قبل الماضي، بينما استقرت أسعار عدد من العملات الأخرى عند نفس مستوياتها السابقة، بحسب بيانات البنك الأهلي.

وارتفع سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري، أمس الخميس إلى 23.35 جنيه للشراء و23.77 جنيه للبيع، مقابل 23.16 جنيه للشراء و23.46 جنيه للبيع.

وزاد سعر شراء اليورو أمام الجنيه إلى 20.74 جنيه للشراء و21.05 جنيه للبيع مقابل 20.64 جنيه للشراء، و 20.91 جنيه للبيع.

وصعد أيضا سعر الدينار الكويتي إلى 58.72 جنيه للشراء و59.07 جنيه للبيع مقابل 58.68 جنيه للشراء و59.05 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي عند 4.75 جنيه للشراء و4.78 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدرهم الإماراتي عند 4.84 جنيه للشراء و4.87 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الريال القطري على مستواه عند 4.62 جنيه للشراء و4.91 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.