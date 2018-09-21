أسعار البترول ترتفع بسبب مخاوف نقص الإمدادات

القاهرة- وكالات:

ارتفعت عقود النفط الآجلة اليوم الجمعة وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع اقتراب فرض عقوبات على صادرات إيران من الخام، على الرغم من ضغوط دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض الأسعار، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت للتسليم في نوفمبر 26 سنتا، أو ما يعادل 0.33%، إلى 78.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في أكتوبر تشرين الأول سبعة سنتات، أو 0.10%، إلى 70.39 دولار للبرميل.

ودعا ترامب أمس الخميس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى خفض أسعار النفط قائلا في تغريدة على تويتر "بدوننا لن يكونوا آمنين في الأمد الطويل، ومع ذلك هم يواصلون دفع أسعار النفط للارتفاع".

ومن المقرر أن تجتمع أوبك مع حلفاء الأحد المقبل في الجزائر لمناقشة كيفية تخصيص زيادات الإنتاج لتعويض النقص في الإمدادات الإيرانية جراء العقوبات الأمريكية.