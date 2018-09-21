زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر بعد ارتفاعها عالميا

كتبت- إيمان منصور:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة بنحو جنيهين في الجرام، مقارنة بمستوياتها أمس الخميس، ولكنها استقرت عند نفس مستويات الجمعة الماضية، على المستوى الأسبوعي.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 605 جنيهات مقارنة بـ603 جنيهات أمس الخميس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 519 جنيها، والجرام عيار 24 نحو 691 جنيها، واستقر سعر الجنيه الذهب عند 4840 جنيها.

وقال نجيب إن أسعار الذهب ارتفعت خلال تعاملات اليوم مقارنة بمستوياتها خلال الأيام القليلة الماضية متأثرة بزيادة المعدن عالميا، ولكنها استقرت بهذه المستويات عند أسعار الجمعة الماضية، نتيجة هدوء تحركات عملية البيع والشراء بالسوق المحلي.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار في ظل انحسار المخاوف من حرب تجارية صينية أمريكية شاملة، مما أبقى المعدن الأصفر على مسار تحقيق أول ارتفاع أسبوعي في أربعة أسابيع، بحسب وكالة رويترز.

وزاد الذهب 0.3% في المعاملات الفورية إلى 1210.68 دولار للأوقية بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر عند 1211.02 دولار للأوقية.