10 جنيهات زيادة في الكابوريا.. أسعار السمك بسوق العبور خلال أسبوع

كتبت- إيمان منصور:

ارتفع سعر كيلو السمك البوري خلال تعاملات اليوم الجمعة بنحو جنيهين في سوق العبور ليتراوح بين 39 و43 جنيها مقارنة بسعره الجمعة الماضية.

وزاد سعر كيلو الكابوريا بقيمة 10 جنيهات اليوم مقارنة بمستواه الجمعة الماضية ليتراوح بين 20 و125 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

، كما انخفض سعر كيلو سمك البلطي 50 قرشا ليتراوح بين 21,5 و23 جنيها.

واستقر سعر كيلو البلطي بين 21.5 و23 جنيها، والبلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، وكيلو المكرونة السويسي بين 50 و60 جنيها.

وثبت أيضا سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و160 جنيها, وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 275 و325 جنيها.