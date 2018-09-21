الفاصوليا تتراجع 10 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور في أسبوع

كتبت- إيمان منصور:

تراجعت أسعار الطماطم والكوسة والفاصوليا والباذنجان البلدي والفلفل الرومي والخيار بين 50 قرشا و10 جنيهات، بسوق العبور خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بمستواها الجمعة الماضية.

وارتفعت أسعار كيلو البصل والكوسة والفلفل الحامي والبامية والمانجو بين 40 قرشا و3 جنيهات خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضراوات:

الطماطم بين 2.8 و6.2 جنيه بتراجع 60 قرشا.

البطاطس بين 5.5 و7 جينهات.

البصل بين 3 و4.4 جنيه، بزيادة 40 قروش.

الكوسة بين 3.5 و6 جنيهات، بتراجع 1.5 جنبه.

الفاصوليا بين 10 و15 جنيها بتراجع 10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 و4.5 جنيهات، بتراجع 150 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

الملوخية 1.5 جنيه بتراجع 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 2.5 و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البامية بين 7 و11 جنيها بزيادة جنيها.

القلقاس بين 2 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات بتراجع جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 8 و12 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 8 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و6 جنيهات, بتراجع جنيه.

المانجو العويس بين 17 و23 جنيها.

المانجو الزبدية بين 15 و17 جنيها بزيادة جنيهين.

المانجو البلدي بين 11 و15 جنيها بزيادة 3 جنيهات.