وزير البترول يستعرض الفرص الاستثمارية أمام شركة بتروناس الماليزية بمصر

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول في بيان اليوم الجمعة إن الوزير طارق الملا التقى مع نائب الرئيس التنفيذي للبحث والاستكشاف بشركة بتروناس الماليزية والوفد المرافق له، لاستعراض أنشطة الشركة في مجال الغاز الطبيعي بالمياه العميقة بالبحر المتوسط في مصر بالمشاركة مع شركة شل.

وأضافت الوزارة في بيانها، إن اللقاء تناول أيضا استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة لتنمية أعمالها بمصر في ضوء المناطق المطروحة في المزايدتين العالميتين التي طرحتهما هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية للبحث عن البترول والغاز، بالإضافة إلى الفرص المتاحة في منطقة البحر الأحمر الجاري حالياً ترتيبات طرح أول مزايدة لها فى نهاية هذا العام

وأكد الملا خلال اللقاء على الالتزام بالاستمرار في خفض مستحقات الشركاء الأجانب لما له من تأثير إيجابي على الاسراع في عمليات البحث والتنمية وإنتاج البترول والغاز الطبيعي وضخ استثمارات جديدة.

وأشار إلى أن تواجد شركة بتروناس الماليزية وعملها في مصر يمثل شراكة مهمة يدعمها العلاقات المتميزة بين البلدين .

وحضر اللقاء عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول وأسامة البقلي رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية وأشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.