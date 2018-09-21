وزير الصناعة: 2.4 مليار دولار حجم الاستثمارات الأمريكة في مصر

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزراة التجار والصناعة في بيان اليوم الجمعة، إن الوزير عمرو نصار وزير التجارة والصناعة التقى مع أعضاء بمجلس الأعمال المصري الأمريكي، لبحث الترتيبات النهائية الخاصة بزيارة أعضاء الجانب المصري بالمجلس لواشنطن نهاية الشهر الجاري.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن اللقاء تناول أيضا الاستعدادات التي تقوم بها حالياً غرفة التجارة الأمريكية والمجلس لاستقبال وفد الشركات الأمريكية والذي يضم مسؤولي أكثر من 60 شركة، الذي سيزور القاهرة نهاية شهر أكتوبر المقبل للتعرف على الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وحضر اللقاء طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة وماجدة شاهين، مستشار الوزير للعلاقات الدولية وأحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري و أشرف الربيعي، رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة.

وتناول اللقاء، عدد من الملفات الهامة المطروحة على جدول الأعمال المصري والأمريكي على المستويين الرسمي ومستوى رجال الأعمال من بينها المفاوضات المتعلقة باتفاقية التيفا وسبل زيادة التبادل التجاري والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بحسب بيان الوزارة.

وقال الوزير عمرو نصار خلال اللقاء، إن السوق الأمريكي يمثل وجهة هامة للصادرات المصرية خاصة وأنها تتمتع برواج كبير وقبول لدى المستهلك الأمريكي وذلك بفضل اتفاقيات التجارة التفضيلية الموقعة بين الجانبين والتي تعزز من تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الأمريكية.

وأضاف الوزير أن السوق المصرية يعد مقصدا هاما للاستثمارات الأمريكية باعتبارها محوراً تسويقيا رئيسيا لدول قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الوزير أن معدلات التبادل التجاري بين مصر وأمريكا ارتفعت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 29.2% مسجلة 3 مليار و822 مليون دولار مقابل 2 مليار و956 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.

وقال الوزير أن الولايات المتحدة تعد من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال السبعة أشهر الأولى من العام، حيث استوردت بماقيمته 832 مليون دولار في الفترة من يناير إلى يوليو الماضي,.

وأشار الوزير إلى أن الاستثمارات الأمريكية في مصر تبلغ حاليا 2.4 مليار دولار في عدد 1222 مشروعاً تعمل في قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال إن الاستثمارات الامريكية في مصر تمثل نحو 35.4% من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في القارة الأفريقية و 46.2% من الاستثمارات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط حيث تعتبر مصر أكبر مستقبل للاستثمارات الأمريكية في قارة أفريقيا والثانية في الشرق الأوسط .

وقال عمر مهنا رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأمريكي إن الزيارة المقبلة لأعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال لواشنطن تستهدف الارتقاء بمشروعات التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة الامريكية لمستويات متميزة.