وزيرة التخطيط: لا تعيينات الآن في الجهاز الحكومي ولدينا موظف لكل ٢٢ مواطن

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إنه لا تعيينات الآن في الجهاز الحكومي، ولكن يمكن التعاقد مع خبراء في تخصصات محددة جداً، لسد الفجوات في الجهاز الإداري، التي يحددها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بحسب ماجاء في بيان للوزارة اليوم حصل مصراوي عليه.

وأضافت الوزيرة، "لدينا موظف لكل 22 مواطن مقارنة بألمانيا ١ إلى ١٤٠، وكذلك الدول المجاورة نحو ١ الى ٦٠ أو ٧٠ موظفًا.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بمؤتمر بعنوان "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر- خلق النمو والتحديات والفرص للحصول على التمويل"، والذي نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة لمناقشة المستجدات والجوانب المختلفة المتعلقة بتوفير التمويل لأحد القطاعات الحيوية والمحورية في التوجه التنموي للدولة المصرية فيما يخص قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت الوزيرة خلال المؤتمر إلى المحاور الأساسية التى تدعم تنفيذ استراتيجية رفع القدرات وذلك من خلال صياغة خطط تدريبية لجميع المستويات الوظيفية، وهيكلة الوحدات الإدارية المستحدثة وتأهيل الموظفين للعمل بها.

وقالت، نسعى إلى تنمية قدرات جيل جديد من المديرين الحكوميين يكون قادراً على رسم خريطة تنمية مستدامة للوحدات الإدارية كما سيتم تقييم المتدربين قبل التدريب وبعده.

وأوضحت أن الحكومة تقوم حاليا أيضا بإنشاء إدارات ووحدات أساسية، منها إدارة الموارد البشرية وتتمثل مهمتها في التدريب داخل كل وزارة، وإدارة المراجعة الداخلية ثم التخطيط الاستراتيجي و إدارة السياسات، وهذه الإدارات هي المحاور الأساسية داخل الجهاز الإداري للدولة.