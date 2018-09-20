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    الدولار يستقر في 10 بنوك بنهاية التعاملات

    05:38 م الخميس 20 سبتمبر 2018
    الدولار يستقر في 10 بنوك بنهاية التعاملات

    سعر الدولار أمام الجنيه

    كتبت- شيماء حفظي:

    استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في نهاية تعاملات اليوم الخميس، في 10 بنوك عاملة بمصر، عند نفس مستوى تعاملات الصباح.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي، وقناة السويس عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

    واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

    وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.87 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    وظل سعر الدولار ثابتا في بنك كريدي أجريكول مصر عند 17.88 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع.

    الدولار سعر صرف الدولار بنك قناة السويس البنك العربي الأفريقي

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