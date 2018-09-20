بنك مصر يوفر خدمة سداد المصروفات إلكترونيا بجامعتي عين شمس ودمنهور

كتب - مصطفى عيد:

قال بنك مصر في بيان اليوم الخميس، إنه وقع مؤخرا بروتوكول تعاون مع جامعتي عين شمس ودمنهور لتوفير خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني للمصروفات والرسوم الدراسية.

وأضاف البنك أن بتوقيع هذا البروتوكول يصل عدد الجامعات التي يتعاون معها البنك إلى 7 جامعات تضم القاهرة، وبنها، وقناة السويس، وأسيوط، وسوهاج، بهدف تقديم خدمة السداد والتحصيل الإلكتروني للمصروفات والرسوم الدراسية الخاصة بالطلاب.

وتتيح الخدمة للطلاب سداد المصروفات الجامعية من خلال استخدام بطاقات الدفع التي يصدرها البنك للطلاب مجانا لسداد المصروفات على موقع الجامعة على الإنترنت أو من خلال آلات البيع الطرفية (POS) التي يوفرها البنك داخل الجامعات، بحسب البيان.

وذكر البنك أنه يعمل على توفير كافة الوسائل المساعدة لهذه الخدمة من خلال تزويد الجامعات بآلات الصراف الآلي المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية.

وقال البنك إن هذه الخطوة تأتي في إطار خطته للتوسع في مجال التحصيل الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، وتماشيا مع سياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي، وكذلك تفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتحول تدريجيا من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي من خلال التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية ونشر الوعي بها.

وأضاف البنك أنه وضع في الآونة الأخيرة منظومة متكاملة لميكنة كافة المدفوعات الحكومية سواء تلك التي تستهدف العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمتمثلة في ميكنة مرتباتهم، أو تلك المتعلقة بمتحصلات الجهات الحكومية المستحقة لها (الضرائب - الجمارك) من خلال ميكنة تلك المدفوعات بوضع آليات وتقنيات حديثة قام البنك بنشرها من خلال كافة فروعه.

"وكذلك من خلال أحدث ما توصل إليه السوق المصري في هذا المجال والتي تتيح للشركات سداد المدفوعات الحكومية المستحقة عليهم في مقار عملهم باستخدام تكنولوجيا CPS (Corporate Payment Service) عبر شبكة الانترنت" بحسب البنك.

ويصل عدد بطاقات الدفع (الائتمانية - الخصم الفوري - المدفوعة مقدما - بطاقات المرتبات) المُصدرة من البنك إلى نحو 6 ملايين بطاقة.