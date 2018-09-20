مصر تبحث الاستعانة بخبرات الهند في مجال إنشاء وإدارة القرى الذكية

كتبت- شيماء شلبي:

بحث عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع هول كولشريشت سفير الهند بالقاهرة، التعاون في مجال إنشاء وتطوير وإدارة القرى الذكية من خلال التعاون مع هيئة "Software Technology Park" الهندية، وإمكانية ترتيب زيارة تضم المتخصصين من وزارة الاتصالات إلى الهند لهذا الغرض.

وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الخميس، تناول اللقاء أيضا دعم استثمارات الشركات الهندية العاملة بمجال تصميم وصناعة الالكترونيات، وتوفير البيئة المواتية لها للتواجد في مصر من خلال المناطق التكنولوجية الجديدة لخدمة منطقة الشرق الأوسط؛ وذلك في ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة لتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وخلال اللقاء، اتفق الطرفان على تجديد مذكرة التفاهم بين البلدين في مجال الأمن السيبراني التي تهدف إلى تبادل الخبرات والتعاون في مجال تكنولوجيا الأمن السيبراني فيما يتعلق بأنشطة فريق الاستجابة لطوارئ الحاسبات.

وأشار الوزير، إلى أن هناك عددًا من المشروعات القائمة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات الأخرى في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي.

وأكد الوزير، اهتمام مصر بمجالات الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وتطوير الحاضنات التكنولوجية، والبحث عن أفضل البرامج التأهيلية لدمج الشباب مع الجهات الأكاديمية لتحويل أفكارهم إلى حلول تكنولوجية ومشروعات حقيقية، وكذلك تبادل الخبرات في مجال الشمول المالي، وعرض بعض الحلول التكنولوجية التي تتميز بها مصر في هذا المجال.

وقال سفير الهند بالقاهرة، إن حجم الاستثمارات الهندية في مصر وصل إلى 3 مليارات دولار في عام 2017.

وأضاف السفير الهندي أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات في الهند بهدف رأب الفجوة الرقمية وتحسين الخدمات الحكومية في المناطق المهمشة والمناطق الأشد فقراً وصولاً إلى تحقيق الشمول المالي.

وأكد السفير أهمية استفادة وزارة الاتصالات بالخطوط الائتمانية المقدمة من البنك الهندي للاستيراد والتصدير لتمويل أي مشروعات تتضمن توريد معدات وسلع وخدمات هندية المنشأ.

ووجه عمرو طلعت، دعوة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهندي لزيارة مصر للتباحث بشأن تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجال الأمن السيبراني.