العائد على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر وعام يواصل الارتفاع في عطاء الخميس

كتبت - منال المصري:



شهد عطاء البنك المركزى لأذون الخزانة، اليوم الخميس، الذي طرحه بالنيابة عن وزارة المالية، استمرار ارتفاع أسعار العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما (6 أشهر)، ولأجل 357 يوما (عام)، وذلك بزيادة بين 12 و19 نقطة أساس، مقارنة بالعطاء السابق للأذون بنفس الآجال.

وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 6 أشهر إلى 19.622% مقابل 19.501% في الطرح السابق بزيادة 12 نقطة، وصعد متوسط العائد على الأذون أجل عام إلى 19.439% مقابل 19.248% في الطرح السابق، بزيادة 19 نقطة تقريبا.

وتلقت وزارة المالية على الأذون أجل 6 أشهر 209 طلبات بقيمة 10.095 مليار جنيه وقبلت منهم 148 طلبا بقيمة 8.250 مليار جنيه، وهي نفس القيمة التي طلبتها خلال الطرح.

فيما قبلت وزارة المالية على الأذون أجل عام 155 طلبا بقيمة 10.579 مليار جنيه من أصل 248 طلبا بمبالغ معروضة 15.064 مليار جنيه، حيث قبلت مبلغا يزيد بنحو 2 مليار جنيه عن ما طلبته في العطاء عن الأذون بأجل عام والذي بلغ 8.5 مليار جنيه.