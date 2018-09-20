انتخاب البنك المركزي المصري نائبا لرئيس التحالف الدولي للشمول المالي

كتب - مصطفى عيد:

قال البنك المركزي، في بيان اليوم الخميس، إنه تم انتخابه نائبا لرئيس مجلس إدارة التحالف الدولي للشمول المالي خلال المؤتمر العاشر للتحالف الذي عقد الشهر الحالي في مدينة سوتشي الروسية.

وأضاف المركزي أن ذلك يأتي بعد أن حصل العام الماضي على عضوية مجلس إدارة التحالف، "وهو يعكس تقدير التحالف الدولي لالتزام مصر ومجهوداتها نحو الدفع بعجلة الشمول المالي بدعم من القيادة السياسية لجعل الشمول المالي محورا رئيسيا في الاستراتيجية القومية للحد من الفقر وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".

وذكر أن هذا الدعم تجسد في حضور عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمؤتمر التحالف الدولي للشمول المالي الذي نظمه البنك المركزي المصري العام الماضي في شرم الشيخ مما كان له أثر كبير في إعطاء دفعة قوية لجهود تحقيق الشمول المالي في مصر".

كما تم تجديد عضوية لبنى هلال نائبة محافظ البنك المركزي المصري، نائبا لرئيس اللجنة العليا للشمول المالي للمرأة بالتحالف، بحسب البيان.

وشارك البنك المركزي المصري بوفد رفيع المستوى في المؤتمر العاشر للتحالف الدولي للشمول المالي والذي شهد مشاركة 600 من قيادات البنوك المركزية، والعديد من الخبراء في مختلف المجالات.

ورأس الوفد المصري لبنى هلال، وضم أيمن حسين وكيل المحافظ لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولين وممثلين عن قطاعات التعليمات الرقابية والشمول المالي ونظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك.

وقال البنك المركزي إن المؤتمر شهد تقديرا كبيرا لجهود البنك في مجال الشمول المالي وذلك تزامنا مع إصدار مؤسسة "فيندكس التابعة للبنك الدولي" تقريرها الدوري عن مستوى الشمول المالي في البلدان، حيث أشارت البيانات إلى ارتفاع عدد من يمتلكون حسابات من البالغين في مصر إلى ٣٣% في عام ٢٠١٧ مقارنة بنسبة ١٤% في عام ٢٠١٤.

وأضاف أن نسبة الفجوة بين النساء والرجال في استخدام الخدمات المالية زادت في الوقت نفسه من ١٠% إلى ١٢% خلال ذات الفترة، وهو ما يتطلب توافر قاعدة معلومات وبيانات ذات جودة عالية مقسمة بحسب النوع، وتراعي توحيد المفاهيم بين المؤسسات المالية.

وقال البنك إن قاعدة المعلومات ستسهل من قدرة الجهات الرقابية وصانعي القرار في الدولة على تحليل وضع ونسبة الشمول المالي في مصر، ومن ثم تحديد الأهداف والسياسات اللازمة.

كما استعرض الوفد التجربة المصرية الناجحة التي حققت إنجازات متميزة في مجال الشمول المالي من خلال استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات المالية، بحسب البيان.

أشار البنك المركزي إلى أنه قام بالتنسيق مع فريق عمل التحالف الدولي للشمول المالي بإعداد ورقة عمل تتضمن تقريراً مفصلاً عن تحقيق الشمول المالي من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية لتقديم خدمات مالية متنوعة بسرعة وسهولة وفي أي وقت ومن أي مكان.

وأضاف أن التقرير تناول عرض تجربة وخبرة البنك في هذا المجال، وما شهدته البنية التحتية لنظم الدفع في الآونة الأخيرة من تطور ملحوظ، وذلك من منطلق حرص البنك المركزي على تبادل الخبرات مع باقي الدول الأعضاء.

وذكر أن المشاركة الفاعلة في مؤتمر التحالف الدولي للشمول المالي تهدف إلي تبادل الخبرات وتدعيم التعاون مع البنوك المركزية من أعضاء التحالف.

وأشار إلى أنه يتم التعاون مع التحالف لجمع بيانات من القطاع المصرفي مقسمة حسب النوع (ذكور/إناث) للمساعدة في الحصول على بيانات سليمة حول نسبة وحجم التعاملات المصرفية للمرأة سواء كانت أفراد أو شركات بما يساعد على صياغة سياسات سليمة تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتحقيق الشمول المالي.

ويُعد التحالف الدولي للشمول المالي أول شبكة دولية للتعلم من تجارب الدول في مجال الشمول المالى، وتم إنشاؤه عام 2008، ويضم عدد 90 دولة من الدول النامية مُمثلة في 103 مؤسسات (وزارات مالية وبنوك مركزية).

ويعمل التحالف على تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول المالي، وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول الأعضاء، ومساعدتها في صياغة السياسات والاستراتيجيات الإصلاحية وآليات التطبيق، وانضمت مصر للتحالف عام 2013.

وكان البنك المركزي نظم أعمال مؤتمر التحالف الدولي التاسع للشمول المالي، خلال الفترة من 13 وحتى 15 سبتمبر 2017، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور وفود من 95 دولة، وقيادات الحكومة والبنك المركزي المصري.