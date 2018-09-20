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انخفاض البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

11:47 ص الخميس 20 سبتمبر 2018
انخفاض البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أرشيفية

كتبت - شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس بسوق العبور مقارنة بمستواه أمس الأربعاء، ليتراوح بين 39 و43 جنيها، كما انخفض سعر كيلو سمك البلطي 50 قرشا ليتراوح بين 21,5 و23 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا بقيمة 5 جنيهات ليتراوح بين 20 و125 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

واستقر سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، وكيلو المكرونة السويسي بين 50 و60 جنيها.

واستقر أيضا سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و160 جنيها, وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 275 و325 جنيها.

السمك البوري البلطي الكابوريا سوق العبور

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