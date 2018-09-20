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"أفريكسيم بنك": 50 مليون دولار لتعزيز التجارة بين أفريقيا وأوزبكستان

11:43 ص الخميس 20 سبتمبر 2018
"أفريكسيم بنك": 50 مليون دولار لتعزيز التجارة بين أفريقيا وأوزبكستان

توقيع الاتفاقية بين أفريكسيم وبنك أوزبكستان

كتبت- منال المصري:

وقع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك)، اتفاقية مع بنك أوزبكستان الوطني للنشاط الاقتصادي الخارجي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأفريقية وأوزبكستان.

وقال أفريكسيم بنك في بيان اليوم الخميس، إن الاتفاقية تهدف إلى قيام البنكان بتمويل التجارة الأفريقية - الأوزبكية بقيمة تصل إلى 50 مليون دولار، في إطار مبادرات التنمية الاقتصادية.

ويتضمن الاتفاق تعاون أفريكسيم بنك مع بنك أوزبكستان في تعزيز الفرص التجارية للهيئات الأوزبكية والأفريقية في أوزبكستان، ودعم المصدرين والمستوردين في أفريقيا وأوزبكستان، ودعم الاستثمارات من قبل الكيانات الأفريقية في أوزبكستان.

وقال دينيا دينيس، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية والخدمات المصرفية في بنك أوزبكستان الوطني، إن هذه الاتفاقية ستمكن المؤسسات من التشاور والتعاون وتبادل المعلومات ومشاركة وجهات النظر حول المجالات ذات الاهتمام المشترك من أجل تعزيز فرص العمل والتعاون المتبادل.

البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير بنك أوزبكستان الوطني العلاقات الاقتصادية أفريكسيم بنك التنمية الاقتصادية

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