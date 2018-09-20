التخطيط: ميزانية بنك الاستثمار العربي تقفز إلى 36.6 مليار جنيه في 2017

كتبت – إيمان منصور:

قالت وزارة التخطيط، في بيان اليوم الخميس، إن ميزانية بنك الاستثمار العربي، ارتفعت خلال العام الماضي، إلى 36.6 مليار جنيه، بزيادة 12.8 مليار جنيه عن 2016.

وترأست هالة السعيد، وزيرة التخطيط، اجتماع الجمعية العامة العادية، لبنك الاستثمار العربي، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بتفويضها في رئاسة اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الاستثمار العربي.

وقالت الوزارة إن البنك حقق معدلات نمو تجاوزت الضعف على مستوى محفظة القروض والودائع وأرباح البنك.

وصدق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك عن عام 2017، وكذلك تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للبنك لعام 2017، بالإضافة إلي اعتماد القوائم المالية في 31 ديسمبر 2017 والمتمثلة في الميزانية وقوائم الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق المساهمين.

وقالت الوزيرة إن البنك نجح في الوصول إلى شكل متميز في السوق المصرفي بعد تطوير وتحديث كافة أوجه نشاطه.

وقال هاني سيف النصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إنه برغم التحديات والقرارات الصعبة التي شهدها عام 2017 تحقيقا لسياسات الإصلاح الاقتصادي إلا أن البنك استطاع تحقيق المعادلة الصعبة بين العمل وزيادة الإنتاجية واستغلال الموارد المتاحة، وبين التوسع والنمو والتحديث المستمر للبنك.

وأضاف أنه تمت إعادة هيكلة العمالة بالبنك من خلال تطوير وتنمية قدرات العاملين على كافة المستويات، مع تخفيض متوسط الفئة العمرية للبنك من 58 إلى 42 عامًا من منطلق أن الاستثمار في البشر هو أفضل استثمار من أجل تحقيق التنمية المستدامة للبنك، بحسب البيان.

وأشار سيف النصر، إلى أن البنك يضع على قائمة أولوياته المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع العمل على تحديث المنظومة التكنولوجية للبنك.

ويعد بنك الاستثمار القومي الذي يترأس وزير التخطيط مجلس إدارته هو المساهم الرئيسي في بنك الاستثمار العربي بحصة تقدر بنسبة 96.7%.