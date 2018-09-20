الدولار يرتفع أمام الجنيه في بنك الإسكندرية مع بداية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه قرشا واحدا في بنك الإسكندرية مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

ورفع بنك الإسكندرية سعر الدولار قرشا واحدا إلى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وخفض بنك قناة السويس سعر شراء الدولار قرشا واحدا إلى 17.86 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 17.96 جنيه.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة والبركة والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.87 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك كريدي أجريكول مصر عند 17.88 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع.