البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الخميس بعد جلسة دامية أمس

كتب - مصطفى عيد:

ارتفعت البورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بعد جلسة دامية أمس الثلاثاء انخفضت فيها بنحو 3.8%، مع التأثر بتداعيات الأزمة المالية بالأسواق الناشئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم بنحو 0.84% إلى مستوى 14216 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.07%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.11%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هوى بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، بنحو 3.8%، إلى مستوى 14 ألف نقطة، بعدما فقط نحو 600 نقطة خلال الجلسة اليوم، بسبب فزع المستثمرين من أزمات الأسواق الناشئة وشح السيولة.

وقال محمد رضوان رئيس مجلس إدارة شركة عرب فينانس، لمصراوي أمس، إن "البورصة تأثرت بشكل عنيف بأزمة الأسواق الناشئة، والاتجاه العام للمستثمرين الأجانب للتخارج من البورصة نحو الاستثمار في الفائدة خاصة بعد اتجاه عدة دول لرفعها".

ويواجه عدد من دول الأسواق الناشئة أزمات مالية وسط تعثر لعملاتها المحلية مقابل الدولار الأمريكي مما دفع بعضها لرفع الفائدة بنسب مرتفعة للغاية في محاولة لاستبقاء المستثمرين الأجانب.