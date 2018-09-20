البنك الأهلي يضخ 4.3 مليار جنيه في مبادرة التمويل العقاري خلال 4 سنوات

كتبت- منال المصري:

قال علاء فاروق، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري، إن البنك ضخ تمويلات بقيمة 4.3 مليار جنيه في مبادرة البنك المركزى للتمويل العقاري بعدد مستفيدين 43 ألف عميل.

وقال فاروق إن فئة محدودي الدخل استحوذت على 98% من إجمالي القروض الممنوحة ضمن المبادرة.

وأطلق البنك المركزي مبادرة التمويل العقاري في 2014، بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري، لدعم محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 4 إلى 5% متناقصة، وبفائدة 8% متناقصة لشريحة متوسطي الدخل وبفائدة 10.5% الشريحة فوق متوسطي الدخل.

وقال فاروق، إن البنك استحوذ منذ بداية العام على المركز الأول في القروض المقدمة من القطاع المصرفي لمبادرة التمويل العقاري بحصة سوقية 26% من إجمالي القروض الممنوحة ضمن المبادرة .

أضاف فاروق أن البنك يستهدف منح تمويل لعدد 3 آلاف عميل شهريًا.

ويستهدف البنك قبل نهاية يونيو المقبل الوصول بإجمالي المحفظة إلى 5 مليارات جنيه، بحسب فاروق.

وقال فاروق إن مشاركة البنك في مبادرة التمويل العقاري يأتي في اطار مساهمات البنك المستمرة في تنفيذ خطط الدولة التي تهدف لتنمية الاقتصاد القومي ودعم المواطن المصري في المقام الأول ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين وكذا تنفيذًا لسياسة البنك المركزي المصري في ترسيخ مبدأ الشمول المالي والذي دائما ما يسعى البنك الأهلي إلى تدعيمه.