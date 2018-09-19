10.2 % زيادة متوقعة في استهلاك المواد البترولية خلال العام الجاري

كتب- أحمد السيد:

توقعت وزارة البترول، ارتفاع استهلاك المواد البترولية بدون الغاز الطبيعي في السوق المحلية خلال العام المالي الحالي، بنحو 10.24%، مقارنة بكميات الوقود المستهلكة عام 2017-2018، لتصل إلى نحو 35.5 مليون طن من المواد البترولية، وفقا لما قاله وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، في تصريحات خاصة.

وبحسب الملا، فإنه من المستهدف انخفاض استهلاك السوق المحلي من البوتاجاز خلال العام المالي الحالي، بنسبة 4.87%، لتبلغ نحو 3.9 مليون طن، مقابل 4.1 مليون طن تم استهلاكها في السوق المحلي خلال العام المالي الماضي.

وتستهدف وزارة البترول توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.350 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية خلال 2018، وإحلاله محل البوتاجاز، مما يساهم في خفض استهلاك البوتاجاز.

وتوقع الوزير أن يرتفع استهلاك السوق المحلي من البنزين بنحو 5.63%، ليصل إلى 7.5 مليون طن، مقابل 7.1 مليون طن خلال العام المالي الماضي.

ومن المتوقع زيادة حجم استهلاك السوق من السولار خلال العام المالي الحالي، بنحو 8.88%، ليصل إلى 14.7 مليون طن، مقابل 13.5 مليون طن كانت قد تم استهلاكها خلال العام المالي الماضي.

وبحسب الملا، فإن استهلاك السوق المصري خلال العام المالي الحالي من المازوت سيرتفع بنسبة 25.33%، ليصل إلى 9.4 مليون طن، مقابل 7.5 مليون طن تم استهلاكها خلال العام المالي الماضي، كما أنه من المتوقع ان يرتفع استهلاك السوق المصري من الغازات الطبيعية خلال العام المالي الحالي، بنسبة 10.46%، ليصل إلى 49.6 مليون طن، مقابل 44.9 مليون طن خلال العام المالي الماضي.