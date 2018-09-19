المقاولون العرب تفوز بأعمال تطوير طريق بأوغندا بقيمة 54 مليون دولار

كتبت- منال المصري:

قال محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن الشركة فازت بمشروع تحديث وتطوير طريق ماساكا - بوكاكاتا في جنوب دولة أوغندا بقيمة 54 مليون دولار.

وأضاف صلاح، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن المشروع تابع لهيئة الطرق الأوغندية، ويبعد حوالي 100 كيلو متر من العاصمة كمبالا ويبلغ طوله 41 كم ومدة تنفيذه 24 شهرًا.

وأوضح رئيس الشركة، أن شركة المقاولون العرب الأوغندية، تنفذ العديد من مشروعات البنية الأساسية بدولة أوغندا، أبرزها مشروع تطوير وتحديث طريق ترابى بطول 67 كم إلى طريق أسفلتى يبعد 200 كيلومتر عن العاصمة كمبالا (جنوب شرق أوغندا) والمكون من عدد 2 حارة بعرض 3.65 متر لكل حارة بإجمالي عرض 7.3 متر للحارتين وبسرعة تصميمية 70 كيلو متر في الساعة.

وتنفذ الشركة طريقا آخرا بطول 44 كيلو مترا بالإضافة إلى أعمال مصارف المياه والأعمال الصناعية على طول الطريق بنحو 133 مليون دولار ومدة تنفيذهما 36 شهرًا.

وأضاف رئيس شركة المقاولون العرب، أنه جاري حاليا تنفيذ أعمال إعادة تأهيل وتوسعة مستشفى كايونجا بقيمة 13.6 مليون دولار والانتهاء من تطوير وإعادة تأهيل مستشفى مولاجو العام شاملا الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بالعاصمة كمبالا لصالح وزارة الصحة الأوغندية بإجمالي قيمة 22.3 مليون دولار وأنه قد تم تسليم المشروع.

وأضاف أن الشركة انتهت من أعمال مشروع تخفيف أثار ومخاطر الفيضانات عن مقاطعة كسيسى، والتي شملت أعماله الحفر والتجريف وإزالة الصخور ووضع الجابيونات والصخور التي تمت إزالتها من المجرى المائي الرئيسي لحماية وتدعيم الجسور لمنع النحر ومواجهة الفيضان بكفاءه عالية بقيمة 2.7 مليون دولار.

كما انتهت الشركة من أعمال مشروع إنشاء المرحلة الأولى للهيكل الخرسانى لسوق بوسيجا التجارى على مسطح 7000 متر لصالح وزارة الإدارة المحلية الأوغندية فى العاصمة كمبالا بقيمة إجمالية حوالي 5.8 مليون دولار، بحسب صلاح.