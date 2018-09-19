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الدولار يواصل استقراره بنهاية تعاملات اليوم في 10 بنوك

04:39 م الأربعاء 19 سبتمبر 2018
الدولار يواصل استقراره بنهاية تعاملات اليوم في 10 بنوك

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه

كتبت- شيماء حفظي:
واصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، استقراره في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس مستويات التعاملات الصباحية.
واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة والبركة والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي قناة السويس وأبو ظبي الإسلامي عند 17.87 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.
وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك كريدي أجريكول مصر عند 17.88 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار أسعار العملات تعاملات البنوك

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