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    لأول مرة منذ أسبوع.. أسعار الذهب تتجه للصعود مع ارتفاعها عالميا

    02:14 م الأربعاء 19 سبتمبر 2018
    لأول مرة منذ أسبوع.. أسعار الذهب تتجه للصعود مع ارتفاعها عالميا

    مواطنون في محل لبيع الذهب

    كتبت- شيرين صلاح :

    سجلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ارتفاعا بقيمة جنيه واحد مقارنة بأسعارها أمس، في أول صعود لها منذ 6 أيام، حيث سجلت آخر زيادة لها يوم الخميس الماضي.

    وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 603 جنيهات مقابل 602 جنيها، متأثرًا بارتفاع سعر الخام عالميًا بنحو دولارين.

    وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 517 جنيهًا، والجرام عيار 24 إلى 689 جنيها، وارتفعت قيمة الجنيه الذهب إلى 4824 جنيها.

    ووفقا لوكالة رويترز، ارتفعت أسعار الخام عالميًا تماشيا مع حركة الأسهم في ظل تراجع الدولار الأمريكي وعدم إبداء الأسواق قلقا يذكر إزاء أحدث تصعيد للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

    وبحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4% إلى 1202.32 دولار للأوقية.

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