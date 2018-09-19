زيادة الباذنجان وتراجع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار بعض أصناف الخضروات، بينما استقرت أسعار الفاكهة، في سوق العبور اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار الأمس، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

وبحسب الموقع، زاد سعر كيلو البطاطس بنحو قرشين، وارتفع سعر كيلو الباذنجان البلدي 50 قرشا، والفلفل الحامي بجنيه، بينما انخفض سعر كيلو الكوسة 50 قرشًا.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضراوات:

الطماطم بين 3 و6.1 جنيهات.

البطاطس بين 5.5 و7 جينهات، بزيادة قرشين.

البصل بين 3 و4.3 جنيهات، بتراجع قرشين.

الكوسة بين 3.5 و5.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الفاصوليا بين 10 و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و5جنيهات بزيادة 50 قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4 جنيهات بزيادة جنيه.

الملوخية 1.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

البامية بين 7 و11 جنيها.

القلقاس بين 2 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 8 جنيهات و12 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 8 جنيهات و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و7 جنيهات.

المانجو العويس بين 17 و23 جنيها.

المانجو الزبدية بين 15 و17 جنيها.

المانجو البلدي بين 11 و15 جنيها.