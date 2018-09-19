فودافون: لا نية لتسريح العاملين بمراكز "الكول سنتر" في مصر

كتبت- شيماء شلبي:

قال أيمن عصام، رئيس العلاقات الحكومية، في شركة فودافون مصر، إن الشركة لا تعتزم الاستغناء عن موظفيها أو تسريحهم، وإنها على العكس من ذلك تخطط لتوظيف 700 موظفا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عصام، في تصريحات لمصراوي، أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس التنفيذي الجديد لفودافون العالمية، لا يقصد بها تسريح العاملين في فروع الشركة بمصر.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلت بالأمس، عن نيك ريد، الرئيس التنفيذي القادم لفودافون العالمية، قوله إن الشركة تنوي الاستغناء عن نحو 1700 موظف في مراكز الخدمة في مصر والهند ورومانيا خلال العام الجاري ليحل بدلا منهم "روبوتات".

وقال ريد، إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الشركة للتخلص من تكاليف تبلغ نحو 8 مليارات يورو.

وأوضح عصام، لمصراوي، أن المقصود بتصريحات الرئيس التنفيذي لفودافون العالمية، هو أن "التطور التكنولوجي واستخدامات الذكاء الاصطناعي دفعت بشركات عديدة خاصة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات لاستخدامها في الوظائف التي يمكن أن توفر الجهد البشري".

وأضاف أن "ما قصده رئيس الشركة يعبر عن تنبؤات لمستقبل صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويختص أكثر بصناعة الكول سنتر، حيث ستختفي بعض وظائفها في المستقبل ويتم استبدالها بالروبوتات، لتوفير نفقات التشغيل".

وبحسب ما قاله عصام، فإن وظائف "الكول سنتر" تشهد تغييرات سريعة فى معدل الدوران الوظيفي، وإن ما قصده رئيس الشركة، يتعلق بمراكز خدمة العملاء العابرة للحدود، "ويعني أنه في حالة استقالة موظف من منصبه فلن يتم تعيين شخص بديل له، لكنه لا يعني تسريح أحد من وظيفته".

يشار إلى أن عدد موظفي فودافون مصر يتجاوز 6 آلاف شخص، وأن لديها في مصر أحد اكبر مراكز الكول سنتر العابرة للحدود تحت اسم فودافون مصر للخدمات الدولية VSSE.

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