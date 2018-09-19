مصلحة الضرائب العقارية تعلن مناطق سداد بديلة لممولي القاهرة والساحل

كتب- مصطفى عيد:

قالت مصلحة الضرائب العقارية، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم تخصيص شبابيك لخدمة الممولين بمبنى الخزانة العامة بمنطقة لاظوغلي بجوار المقر الرئيسي لمصلحة الضرائب العقارية لسداد الضريبة العقارية لكلا من ممولي القاهرة والساحل الشمالي.

وأضاف البيان، إن هذا يأتي كبديل لمبنى المصلحة المجاورة للتيسير على المواطنين ومنع التكدس والازدحام، ويتميز مبنى الخزانة بوجود كثير من منافذ التحصيل واتساع مكان الانتظار وجودة المكان.

وقال شريف حازم مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية، إنه تم اعتماد التصميم الخاص لعدد من المأموريات المدمجة والتي ستضم مراكز لتقديم الخدمات الخاصة بضرائب الدخل والقيمة المضافة والعقارية في نفس مبنى المأمورية، وفقا للبيان.

وأضاف "هذا ييسر إجراءات الاستعلام والدفع والتحصيل لكافة الممولين سواء ضريبة عقارية أو ضرائب دخل وقيمة مضافة في نفس الموقع كما يعمل على تقليل المدة الزمنية اللازمة لدفع الأنواع المختلفة من الضرائب وبالتالي يساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشر ريادة الأعمال".

وأوضح مستشار وزير المالية، أنه تم عمل هوية موحدة لكافة المباني الجديدة والمحدثة ووضع آلية لسهولة أعمال الصيانة والتشغيل واستعمال أجهزة موفرة للطاقة، وتزويد المقرات بشبكات الاتصال اللازمة لربط المأموريات الضريبية بعضها البعض.

وأشار حازم، إلى أن الفترة الحالية تشهد العمل بجدية لتحسين بيئة العمل في المأموريات القابلة للتطوير، إلى جانب التوسع والعمل على نقل بعض المأموريات إلى مواقع جديدة بدلًا من الأماكن المتهالكة.

وقالت المصلحة في البيان، إنه في إطار التيسيرات المقدمة من وزارة المالية إلى المواطنين المكلفين بسداد الضريبة أطلقت وزارة المالية حزمة من التيسيرات تتمثل فى مد مهلة تحصيل الضريبة العقارية دون غرامة تأخير حتى ١٥ أكتوبر ٢٠١٨ تلافيًا للزحام في المأموريات.

كما دشنت الوزارة موقعًا إلكترونيًا وهو http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها وذلك بديلًا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسي بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق بـ 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين.

كما تتيح الوزارة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمي www.rta.gov.eg، بالإضافة إلى قبول سداد الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات العقارية بالساحل الشمالي والعين السخنة والمناطق الساحلية في المأموريات الخاصة بهم او بالديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية بلاظوغلي.