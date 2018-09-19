الشرقية للدخان: بدء التداول بالقيمة الجديدة بعد تجزئة السهم 27 سبتمبر

كتبت- شيماء حفظي:

قالت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنها ستبدأ التداول على سهم الشركة بسعره الجديد بعد التجزئة في جلسة الخميس 27 من الشهر الجاري.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم التداول على سعر السهم بقيمة جنيه واحد بدلا من 5 جنيهات، وذلك بعد موافقة لجنة القيد بالبورصة على قيد تجزئة السهم.

وفي بيان سابق، بررت الشركة قرار التجزئة بسبب نقص معدل سيولة الشركة عن النسب المحددة بالبورصة.

وفي الشهر الماضي، قالت الشركة إنها قررت تجزئة قيمة السهم ليصبح جنيها بدلا من خمسة جنيهات، لجعل السهم أكثر جاذبية في برنامج الطروحات المقبل.

وبررت الشركة في تقرير اجتماع مجلس الإدارة، تجزئة السهم برغبة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في زيادة معدلات التداول على السهم وتخفيض القيمة السوقية له، تزامنا مع طرح نسبة إضافية من أسهم الشركة في البورصة.

وكانت الحكومة أعلنت طرح حصة إضافية بنسبة 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان (التابعة لقطاع الأعمال العام) في البورصة ضمن الدفعة الأولى لبرنامج الطروحات المقرر تنفيذها خلال الربع الأخير من العام الجاري، حيث من المقرر طرحها الشهر المقبل.

وقررت الشركة تعديل تجزئة السهم من 50 قرشًا إلى جنيه، بحسب قرار مجلس الإدارة.

وقالت الشركة، إنها جزأت القيمة الاسمية للسهم مرتين خلال العام، لأنها مازالت تحت معدلات السيولة على مستوى السوق، حيث سبق لها تجزئة السهم من 15 جنيها إلى 5 جنيهات، ثم تلاها تجزئة من 5 جنيهات إلى جنيه واحد.

ووافق مجلس الإدارة، على تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة، لتكون مقسمة على 2.250 مليار سهم.

وأشار بيان الشركة، إلى أن "إيسترن كومباني" مازالت تحت معدلات السيولة حتى بعد أن قامت بتجزئة القيمة الاسمية لسهمها من 15 جنيهًا إلى 5 جنيهات، وذلك لحامل السهم بنهاية جلسة 29 ابريل 2018.

وتحتكر الشرقية للدخان، صناعة الدخان والسجائر والمعسل في مصر.