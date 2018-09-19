50 % تخفيضًا للشركات الصغيرة المشاركة في المعرض الأفريقي للتجارة البينية

كتبت- إيمان منصور:

قال محمود سرج رئيس المجلس التصديري لصناعة الجلود وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في بيان اليوم الأربعاء، إن الشركات الصغيرة ستحصل على 50% تخفيض من قيمة أسعار مساحات العرض في المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية 2018 IATF.

وأضاف سرج، أن الشركات الصغيرة ستحصل على تخفيض على قيمة أسعار مساحات العرض والتي تقدر بـ 150 دولارًا للمتر مقابل 75 دولارًا للمتر فقط، وذلك في حال تسجيل المشاركة في المعرض قبل تاريخ 30 سبتمبر الحالي.

وينظم اتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون هيئة تنمية الصادرات والشركة المنظمة للمعرض، ورشة عمل تعريفية بمقر الاتحاد، يوم الإثنين القادم، لعرض شروط المشاركة في المعرض والرد على استفسارات الشركات الراغبة في التسجيل.

وتأتي هذه المبادرة في إطار استضافة مصر "المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية 2018 IATF" والذى سيقام فى الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر المقبل بمركز مصر الدولى للمعارض بهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية وتنشيط حركة التجارة بين البلدان الأفريقية التي تجمعت تحت مظلة المنطقة التجارية الإفريقية الحرة، وفقا للبيان.

ومن المنتظر مشاركة أكثر من 1000 عارض وحضور أكثر من 70000 زائر وبائع ومشتري وأن تبلغ قيمة الصفقات والعمليات التجارية المتوقعة حوالي 25 مليار دولار.