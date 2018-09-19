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    الرئيس القبرصي يستقبل طارق الملا وزير البترول

    11:20 ص الأربعاء 19 سبتمبر 2018
    الرئيس القبرصي يستقبل طارق الملا وزير البترول

    الرئيس القبرص يستقبل طارق الملا

    القاهرة- مصراوي:

    استقبل الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بحضور سفيرة مصر بقبرص ووزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة القبرصي، ووزير الخارجية القبرصي.

    وقالت وزارة البترول في بيان حصل عليه مصراوي، أن الرئيس القبرصي استمع لشرح حول الاتفاق الحكومى المشترك الخاص بإقامة خط أنابيب لنقل الغاز من حقل أفروديت إلى محطات الإسالة في مصر لأعادة تصديره، والذي تم توقيعه اليوم.

    ومن جانبه أكد الرئيس القبرصي على متانة العلاقات والجهود المبذولة لدفع مسيرة التعاون وإنجاز هذا المشروع المهم للبلدين.

    وعقب استقبال الرئيس صرح الملا أن توقيع هذا الاتفاق الحكومي جاء بتوافق تام بين الجانبين والدعم الكامل من رئيسي البلدين، وأنه يعد الأول من نوعه ويضع قواعد أساسية يتم الانطلاق من خلاله إلى آفاق أوسع وأنه يتيح السماح للقطاع الخاص والمستثمرين الدوليين ضخ الاستثمارات وإجراء المباحثات حول الشروط التجارية لهذا الغاز كي يتم تنميته ونقله إلى مصر لإعادة تصديره للخارج.

    نيكوس أناستاسيادس قبرص طارق الملا وزارة البترول

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