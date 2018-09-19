وزيرة الاستثمار تسلم 7 شركات أوراق زيادة رؤوس أموالها بـ 1.4 مليار جنيه

كتب - مصطفى عيد:

سلمت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، 7 شركات أوراق زيادة رؤوس أموالها، بمركز خدمات المستثمرين بإجمالي زيادة 1.4 مليار جنيه، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأربعاء.

ومن بين هذه الشركات رفعت شركة بنيان للتنمية والتجارة التابعة لشركة كومباس رأسمالها من 274 مليون جنيه إلى 654 مليون جنيه، بزيادة 380 مليون جنيه، لدعم أعمالها في مجال تطوير المشروعات العقارية المتخصصة والمشروعات التجارية، خاصة مشروع "ديزاينبوليس مول" بمدينة الشيخ زايد.

وقال شامل أبو الفضل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة كومباس، إن زيادة رأسمال بنيان هي أولى خطوات الخطة التوسعية التي أعلنت عنها كومباس أثناء عملية الاستحواذ على بنيان، مضيفا أن الشركة تهدف إلى تزويد بنيان بجميع المقومات اللازمة لتحويل مشروع ديزاينبوليس مول إلى منطقة متعددة الاستخدامات وتشغيله قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف أبو الفضل أن إدارة الشركة ترى أن التوقيت مثالي لضخ المزيد من الاستثمارات في سوق العقارات التجارية بمصر نظرًا لتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الحالية.

وفي المجال السياحي، أعلن عادل السيد سلام رئيس مجلس إدارة شركة الرحمة للفنادق والموتيلات السياحية "أولد فيك"، عن زيادة رأسمالها من 15 مليون جنيه إلى 75 مليون جنيه، بزيادة 60 مليون جنيه، بغرض تطوير وحداتها الفندقية.

وقال أحمد الكيلاني رئيس مجلس إدارة شركتي مصر العليا للصناعات الدوائية والمهن الطبية، إنه قرر زيادة رأسمال الشركتين بقيمة 400 مليون جنيه لكل شركة، ليرتفع رأسمال "مصر العليا للصناعات الدوائية" من 50 مليون جنيه إلى 450 مليون جنيه، بزيادة مُسددة عن طريق زيادة الحصة العينية.

وأضاف أن زيادة رأس المال تتيح زيادة قدراتها وإنتاجها في مجال صناعة الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الصيدلية والطبية والبيطرية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية وألبان الأطفال والأمصال واللقاحات.

وفي المجال الزراعي، أعلن شريف المحروقي، رئيس مجلس إدارة شركة إيفر جرين للأسمدة والحاصلات الزراعية، زيادة الشركة رأسمالها من 130 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه، بزيادة 70 مليون جنيه، بغرض زيادة قدراتها في إنتاج ونقل الأسمدة والبذور والمبيدات.

كما أعلن رمزي فليب نصر الله، زيادة شركة مزارع الوادي رأسمالها من 53 مليون جنيه إلى 122 مليون جنيه، بزيادة 69 مليون جنيه، بغرض زيادة قدراتها في إنتاج الدواجن.

وقال بشار عدنان الجبلي، رئيس مجلس إدارة شركة أروب لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، إن الشركة رفعت رأسمالها من 100 مليون جنيه إلى 160 مليون جنيه، بزيادة 60 مليون جنيه، بغرض التوسع في سوق التأمين ضد أخطار النقل والحوادث.

وشهد العام المالي الماضي زيادة في الشركات التي وسعت نشاطها ورفعت رأسمالها بنسبة 61.6% مقارنة بالعام المالي 2016-2017، حيث بلغت عدد الشركات 3478 شركة.