"وزارة التخطيط تجيب" مبادرة جديدة لتفعيل حق المواطن في المعرفة

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان اليوم الأربعاء، إنها أطلقت مبادرة بعنوان "وزارة التخطيط تجيب " على المنصات الخاصة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها أول جهة حكومية تنفذ هذه الفكرة.



وأضافت الوزارة، أنها تستقبل أسئلة متابعيها وذلك على مدار ثلاثة أيام، فيما يخص كافة الملفات التي تقع في نطاق عمل الوزارة، وتجيب عليها وزيرة التخطيط وقيادات ومسئولي الوزارة عبر بث مباشر ، وذلك خلال الأسبوع القادم.



وأكدت السعيد، أن الفكرة تأتي في إطار حرص الوزارة على الرد على تساؤلات السادة المواطنين والبقاء على تواصل دائم بين المسئول والمواطن مع إتاحة المعلومات والبيانات وتقديم الإجابات التي تسهم في رفع الثقافة العامة لدى المواطن بطبيعة عمل الوزارة من جهة والمشروعات والبرامج والخطط التي تشرف عليها الوزارة من جهة أخرى.



يذكر أن وزارة التخطيط كانت من أوائل الجهات الحكومية التي فعّلت فكرة التواصل بين المسئول من جهة والمواطن من جهة أخرى وذلك منذ مايو 2016 عبر إطلاق حملات لتلقي الأسئلة ليجيب عنها وزير التخطيط بالبث المباشر بالصوت والصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وخصصت أول حملة للإجابة عن موضوع "قانون الخدمة المدنية"، قبل أن يتم فتح المجال ليشمل كل الملفات المتعلقة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وفقا للبيان.