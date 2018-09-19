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    توقعات بانخفاض أسعار الأقلام الجاف والرصاص بعد خفض الجمارك

    08:00 ص الأربعاء 19 سبتمبر 2018
    توقعات بانخفاض أسعار الأقلام الجاف والرصاص بعد خفض الجمارك

    أقلام

    كتبت- شيرين صلاح:

    توقع بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، أن تنخفض أسعار الأقلام الجاف والرصاص المستوردة، بنسبة تتراوح بين 4 و5% بعد خفض الجمارك عليها.

    وقال صفا، إن "الأسعار لن تنخفض في الوقت الحالي قبل موسم دخول الدراسة، لأن التجار اشتروا بضاعة هذا الموسم ودفعوا الجمارك عليها بالنسبة القديمة.. بضاعة الموسم بتوصل الميناء وتدخل الجمارك قبل الدراسة ب 4 و5 شهور".

    وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، على التعريفة الجمركية الجديدة، التي شهدت خفض الجمارك على الأقلام الجاف من 60 إلى 50 % وعلى أقلام الرصاص من 60 لتصل إلى 40%.

    وقال أحمد الفيومي، عضو شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأقلام الجاف والرصاص مرشحة للانخفاض خلال الفترة المقبلة مع بداية استيراد شحنات جديدة وفقا للتعريفة الجديدة.

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