هل تستحوذ "الروبوتات" على وظائف المصريين العاملين في فودافون؟

القاهرة- وكالات:

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن نيك ريد الرئيس التنفيذي القادم لفودافون العالمية، إن الشركة تنوي الاستغناء عن نحو 1700 موظف في مراكز الخدمة في مصر والهند ورومانيا خلال العام الجاري ليحل بدلا منهم "روبوتات".

وقال ريد، إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الشركة للتخلص من تكاليف تبلغ نحو 8 مليارات يورو.

وتشمل خطة ريد، أيضا التخلص من بعض الأبراج التي تمتلكها فودافون من أجل الحد من تراكم ديون الشركة التي بلغت نحو 31 مليار يورو.