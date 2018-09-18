القومية للأسمنت تبيع حصصها في "السويس والنهضة" لسداد مديونياتها

كتبت- شيماء حفظي:

قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الشركة قررت السير في إجراءات بيع الحصص التي تمتلكها الشركة القومية للأسمنت في شركتي السويس والنهضة للأسمنت. لسداد مديونية الكهرباء والغاز.

وأضاف مصطى، على هامش اجتماع للشركة أول أمس، أنه سيتم استخدام حصيلة بيع هذه الأسهم لسداد جزء من مديونية الكهرباء والغاز.

وقال وليد الرشيدي، نائب رئيس الشركة القابضة، إن حصة الشركة القومية في شركة السويس للأسمنت 2.2%، بالإضافة إلى 0.5% حصة الشركة القابضة.

"كما تبلغ حصة الشركة القومية في شركة النهضة 30% من الأسهم، وتمتلك القابضة 20% أخرى، سنبحث بيع حصة القومية لأحد المساهمين أو تشتريها القابضة"، بحسب الرشيدي.

وتوقع الرشيدي، أن تبلغ حصيلة بيع أسهم السويس للأسمنت نحو 80 مليون جنيه، فيما لا يمكن تقييم حصة شركة النهضة لأنها غير مدرجة بالبورصة، على حد قوله.

وتبلغ مديونية الشركة القومية للأسمنت نحو 3.7 مليار جنيه، لصالح الغاز والكهرباء.

وتتجه وزارة قطاع الأعمال لإغلاق القومية للأسمنت بعد أن أظهرت نتائج دراسة أعدها استشاري، أنه لا جدوى من استمرارى تشغيلها.