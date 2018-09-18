"التجاري الدولي" يطلق قرض الطاقة الشمسية لأول مرة

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك التجاري الدولي، (CIB) في بيان اليوم الثلاثاء، إطلاق قرض الطاقة الشمسية، الذي يمنح تمويلا خاصًا للعملاء لتغطية تكاليف شراء وتركيب ألواح الطاقة الشمسية.

وبحسب بيان البنك الذي حصل مصراوي عليه، يهدف هذا القرض الحديث إلى دعم العملاء فيما يتعلق بالتزاماتهم المعيشية في ظل ارتفاع قيمة استخدام الطاقة الكهربائية، وتشجيعهم على استخدام الطاقة المتجددة، وكذلك دعم الجهود القومية لترشيد استهلاك الطاقة.

وقال البنك إنه يقدم قرض الطاقة الشمسية والذي تصل قيمته إلى 350 ألف جنيه مصري بسعر عائد تنافسي ومرونة في فترة السداد تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى خصم 50% على المصاريف الإدارية.

وأطلق البنك التجاري الدولي مصر هذا القرض بهدف مساندة العملاء على التحوّل إلى طاقة أقل تكلفة تساعدهم على توفير قيمة فاتورة الكهرباء على المدى البعيد.

وجدير بالذكر أن البنك نجح في خفض معدل استهلاكه السنوي من الطاقة بنسبة 40%، أي ما يعادل 11 مليون كيلوواط أو ما يوازي إنارة أكثر من 4500 منزل.