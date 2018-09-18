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أرباح "باتا" ترتفع إلى 1.5 مليون جنيه خلال العام الماضي

04:31 م الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
أرباح "باتا" ترتفع إلى 1.5 مليون جنيه خلال العام الماضي

فرع لشركة باتا للأحذية - أرشيفية

كتبت- شيماء حفظي:

اعتمدت الجمعية العامة للشركة المصرية للأحذية "باتا" اليوم الثلاثاء، القوائم المالية للشركة، بقيمة صافي ربح 1.5 مليون جنيه، مقابل 641 ألف جنيه خلال العام السابق.

وحققت الشركة، وفقا لبيان من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إجمالي إيرادات 30.6 مليون جنيه للعام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل 32.2 عن العام المالي 2016-2017.

وفوضت شركة "باتا" رئيس الجمعية العامة، وهو رئيس الشركة القابضة، بإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد المعاملة المستقبلية عن الدورة الجديدة ضمن قرار التشكيل، على أن يستمر مجلس الإدارة الحالي في أداء مهامه لحين إعادة تشكيل مجلس الإدارة .

وتعمل الشركة في إنتاج الأحذية وتوزيعها وبيعها.

الشركة المصرية للأحذية القوائم المالية باتا الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

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