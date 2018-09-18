سيناء للمنجنيز تعتمد تنفيذ مشروعات سكنية وخدمية للعاملين

كتبت- شيماء حفظي:

وافقت الجمعية العامة لشركة سيناء للمنجنيز، اليوم الثلاثاء، على استخدام 3.2 مليون جنيه، المتبقية من أرباح العاملين بالشركة عن العام المالي الماضي، لإقامة مشروعات سكنية وخدمية.

واعتمدت الجمعية العمومية العامة للشركة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، نتائج أعمال العام المالي الماضي، بصافي ربح قيمته 217 مليون جنيه مقابل 171 مليون جنيه عن العام المالي السابق له.

وحققت الشركة إجمالي إيرادات مجمعة بلغ 620 مليون جنيه للعام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل 600 مليون جنيه عن العام السابق.

ووافقت الجمعية العامة، على توزيع الأرباح المقترح من مجلس إدارة الشركة بعد إجراء التعديلات التي اقرتها الجمعية العامة إلى 100 ألف جنيه، مع إقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة عن العام المالي الماضي.

كما وافقت الجمعية، على مد فترة عمل المجلس الحالي في أداء مهامه لحين إعادة تشكيل مجلس الإدارة ،مع تفويض رئيس الجمعية العامة بإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد المعاملة المستقبلية عن الدورة الجديدة ضمن قرار التشكيل.

وتعمل الشركة في منتجات الشركة من سبائك الفيرومنجنيز، والجبس، ورمال الزجاج، وكاولين.