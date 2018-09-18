"فيكا" الفرنسية تدرس استثمار 50 مليون يورو في قطاع الأسمنت بمصر

كتبت- إيمان منصور:

قال ممثل شركة فيكا الفرنسية في مصر، إن الشركة تدرس ضخ استثمارات جديدة فى قطاع الأسمنت بحوالي 50 مليون يورو خلال الفترة المقبلة، لتطوير جميع عمليات الإنتاج والتصنيع في مصنع "أسمنت سيناء" لتلبية متطلبات السوق المصرية والإقليمية.

وأضاف ممثل الشركة في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في مؤتمر " Intercem" العالمي لتطوير صناعة الأسمنت، أن شركته " تستثمر في مصر منذ 15 عاما، وتلتزم بكافة المعايير الدولية والاشتراطات البيئية الخاصة بصناعة الأسمنت، من خلال استخدام أحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية لعدم الإضرار بالبيئة.

وتستضيف مصر فعاليات مؤتمر"Intercem" العالمي لتطوير صناعة الأسمنت، بدءا من اليوم وعلى مدار يومين، وتشارك فيه شركة "فيكا" باعتبارها أحد الرعاة الرئيسيين.

وقال ممثل الشركة، إن فيكا لديها تاريخ عريق في تأسيس صناعة الأسمنت في العالم، ولها استثمارات في 11 دولة حول العالم من بينها مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وتبلغ تلك الاستثمارات 217 مليون يورو في عام 2017.

ويشارك في مؤتمر "Intercem" بنسخته الحالية كبرى الشركات العالمية في صناعة الأسمنت، بالإضافة إلى شخصيات رسمية وعامة، والعديد من كبار الخبراء الاقتصاديين في مصر والشرق الأوسط.

ويعد مؤتمر“Intercem” فرصة جيدة لمناقشة القضايا المشتركة التي تواجه مصنعي وتجار الأسمنت مثل زيادة المنافسة وارتفاع الإنتاج المحلي، والتنمية المستدامة والوقود البديل، وخفض نسب الانبعاث الكربوني.. كما يرسم المؤتمر خريطة واقعية لتطوير مستقبل تلك الصناعة، والتفاصيل المتعلقة بالأسواق الرئيسية عبر أفريقيا بعد أن أصبحت نقطة محورية لتجارة الأسمنت العالمية.

يذكر أن مؤتمر"Intercem" قد دشن نسخته الأولى عام 1985 كأول مؤتمر مستقل ودولي متخصص لقطاع الأسمنت حول العالم. ومنذ هذا التاريخ، ظل "Intercem" المؤتمر الأول للأسمنت، وأقيم في 50 مدينة بـ 5 قارات حول العالم.