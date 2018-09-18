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ماذا فعل الدولار أمام الجنيه بالبنوك في ختام تعاملات اليوم؟

04:25 م الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
ماذا فعل الدولار أمام الجنيه بالبنوك في ختام تعاملات اليوم؟

الدولار

كتبت- إيمان منصور:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، عند نفس مستواه في الصباح.

وثبت سعر الدولار في بنكي قناة السويس وأبو ظبي الإسلامي عند 17.87 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة والبركة والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك كريدي أجريكول مصر عند 17.88 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع.

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