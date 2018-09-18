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الصين تقدم شكوى لمنظمة التجارة ضد الرسوم الأمريكية على صادراتها

03:34 م الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
الصين تقدم شكوى لمنظمة التجارة ضد الرسوم الأمريكية على صادراتها

ارشيفية

القاهرة- وكالات:

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء إنها قدمت شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بخصوص رسوم جمركية تعتزم الولايات المتحدة فرضها على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الوزارة الصينية اليوم، إنها سترد لكنها لم تحدد أي خطوات.

وكانت إدارة ترامب قالت أمس الاثنين إنها ستفرض رسوما 10% على منتجات صينية إضافية بدءا من 24 سبتمبر في أحدث تصعيد لنزاع تجاري آخذ بالتفاقم بين أكبر اقتصادين في العالم.

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