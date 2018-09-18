البورصة تعوض خسائرها.. وتصعد لأول مرة منذ بداية الأسبوع

كتبت- إيمان منصور:

ارتفعت البورصة بشكل طفيف بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما تعرضت لخسائر كبيرة خلال الجلستين السابقتين، متأثرة بعدة أسباب كان على رأسها، إلقاء القبض على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة" السبت الماضي، والاضطرابات في الأسواق الناشئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.02% بنهاية جلسة اليوم، إلى مستوى 14653 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.37%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.21%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم صافي بيع بقيمة 67.33 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب إلى الشراء بصافي قيمة 62.65 مليون جنيه، و4.69 مليون جنيه على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قلصت خسائرها بنهاية جلسة أمس لتتراجع بنحو 0.71%، إلى مستوى 14650 نقطة، بعد تردد أنباء عن تصالح في قضية "التلاعب بالبورصة"، التي كانت السبب الرئيسي في خسائر جلسة الأحد الدامية التي هبط المؤشر فيها بنسبة 3.61% إلى مستوى 14755 نقطة، متراجعا تحت مستوى 15 ألف نقطة لأول مرة منذ منتصف فبراير الماضي.