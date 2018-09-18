التخطيط تخصص 5.4 مليار جنيه لاستكمال المشروعات المتعثرة (إنفوجرافيك)

كتبت- إيمان منصور:

أعلنت وزارة التخطيط أنها وجهت استثمارات حكومية بنحو 5.4 مليار جنيه للمشروعات الاستثمارية المتعثرة لدى الوزارات، وفقا لخطة العام المالي الجاري.

وأوضحت الوزارة خلال إنفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه تم توجيه الاستثمارات لنحو 315 مشروعا متعثرا.

واستحوذت المشروعات المتعثرة لدى وزارة الإسكان على النسبة الأكبر من الاستثمارات بنسبة 56% بقيمة 3 مليار جنيه، كما حصلت وزارة الشباب والرياضة على استثمارات بقيمة 601 مليون جنيه لنحو 21 مشروعا متعثرا.

وبالنسبة للمحافظات فاستحوذت محافظة أسوان على النسبة الأكبر من الاستثمارات بنحو 12% من إجمالي الاستثمارات بقيمة 634 مليون جنيه، تليها محافظات أسيوط وبورسعيد بنسبة 10% من إجمالي الاستثمارات.