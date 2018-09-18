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مي عبد الحميد: 17 مليار جنيه من صندوق التمويل العقاري لـ 200 ألف شخص

02:36 م الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
مي عبد الحميد: 17 مليار جنيه من صندوق التمويل العقاري لـ 200 ألف شخص

مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقا

كتبت- أميرة الجندي:

قالت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، اليوم الثلاثاء إن ارتفاع سعر الفائدة في الوقت الحالي يعد مشكلة كبيرة تواجه نشاط التمويل العقاري.

وأضافت خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "هل تدخل مصر في فقاعة عقارية تهدد الاقتصاد؟" أن حجم التمويل المقدم من الصندوق بلغ ١٧ مليار تم منحهم لـ 200 ألف ممول.

وأطلق البنك المركزي مبادرة التمويل العقاري في 2014، بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري، لدعم محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 4 إلى 5% متناقصة.

مي عبد الحميد صندوق التمويل العقاري البنك المركزي

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