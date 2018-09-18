وزيرة الاستثمار تقوم بجولة مفاجئة في المنطقة الحرة بالإسكندرية

كتب- مصطفى عيد:

قامت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، بزيارة مفاجئة إلى فرع مركز خدمات المستثمرين والمنطقة الحرة بالإسكندرية، عقب انتهائها من المشاركة في الندوة الإقليمية لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي نظمها مجلس النواب بمكتبة الإسكندرية.

وقررت الوزيرة خلال زيارتها، زيادة عدد العاملين من المحامين والسجل التجاري والشهر العقاري في فرع مركز خدمات المستثمرين بالإسكندرية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للتيسير على المستثمرين.

وأوضحت الوزيرة، أن فرع مركز خدمات المستثمرين، يخدم نحو 15 ألف شركة في محافظات الإسكندرية ومرسى ومطروح والبحيرة، ويوجد به 31 جهة خارجية تعمل على تسهيل المستثمرين، أبرزهم مكتب التأمينات ومكتب الشهر العقاري والتوثيق والبريد المصري والرقابة على الصادرات والواردات.

ويقدم المركز اعتماد الجمعيات العامة ومجالس الإدارة واعتماد الجمعيات العامة وغير تعديلات وتأسيس الشركات، واستخراج شهادات الاستيراد والتصدير، وتراخيص العمل للأجانب ولجان بدء النشاط ومتابعة الموقف التنفيذي للشركات، وخدمات الحصول على التراخيص للمستثمرين، بحسب الوزيرة.

و قالت وزارة الاستثمار، إن المنطقة الحرة بالإسكندرية تضم نحو 405 مشروعات، باجمالي رؤوس أموال تصل إلى 3.5 مليار دولار، وبتكلفة استثمارية 9.9 مليار دولار.

وساهمت مشروعات المنطقة الحرة العامة والخاصة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 572 مليون دولار، وتوفير 44.6 ألف فرصة عمل، بحسب بيان الوزارة.

وبلغت قيمة الصادرات لمشروعات المنطقة، نحو 2.8 مليار دولارصادرات سلعية، و 1.6 مليار دولار صادرات خدمية.