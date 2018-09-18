حرب أمريكا والصين التجارية تذهب بالبرتقال المصري إلى "شنجهاي" لأول مرة

كتبت- ياسمين سليم:

قد تكون مصر أحد المستفيدين من أجواء الحرب التجارية بين أمريكا والصين، حيث يقول تقرير لشبكة بلومبرج إن فرض الصين رسومًا على البضائع الأمريكية، سمح للبرتقال المصري للظهور لأول مرة في متاجر الفاكهة في مدينة شنغهاي، أكبر المدن الصينية.

وقال التقرير الذي جاء بعنوان "رياح ترامب التجارية تذهب بالبرتقال المصري إلى متاجر شنجهاي للفاكهة" إن فرض الصين رسوم جمركية على البضائع الأمريكية دفع شركة سيومون الصينية للمواد الغذائية لشحن برتقال "بسرة" من مصر لأول مرة على الإطلاق.

واستوردت الشركة بجانب البرتقال المصري، كيوي من إيطاليا وتفاح من بولندا لأول مرة على الإطلاق.

وفي يوليو الماضي فرض ترامب تعريفة جمركية على سلع ومنتجات صينية بقيمة 34 مليار دولار في يوليو الماضي، وتعهدت الصين بأن ترد بالمثل على أي تعريفة جمركية تفرضها الولايات المتحدة.

وأقر ترامب مساء أمس تعريفة جمركية جديدة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار سنويا في إطار تصعيد للحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وستفرض الجمارك الجديدة على حوالي 6 آلاف سلعة ومنتج يصل إلى الولايات المتحدة من الصين.

وقال تقرير بلومبرج إن هذه السلع التي استوردتها شركة سيومون ستملأ الفجوة التي ستنشأ بعدما فرضت الصين رسومًا جمركية على الفاكهة الأمريكية كجزء من الحرب التجارية المتصاعدة بين إدارة شي جين بينج ودونالد ترامب.

"بعد ما رفعت الصين الرسوم الجمركية على المنتجات من الصين، شحنت شركة سيومون الصنية برتقال بسرة من مصنع تعبئة في ضواحي القاهرة إلى مستودعاتها في شنجهاي"، وفقًا لبلومبرج.

كما أن الشركة تختبر برتقال من إسرائيل والمغرب وإسبانيا في السوق الصينية مع إمكانية زيادة الشحنات في العام المقبل إذا كانت التعريفات ما زالت سارية.

وكان مصدرون ومستوردون، توقعوا من قبل زيادة صادرات البرتقال المصري إلى الصين بشكل "دراماتيكي" في الموسم الجديد.

ويعد البرتقال الطازج من أبرز المحاصيل الزراعية التي تصدرها مصر إلى الخارج.

وبحسب بيانات من المجلس المصري لصادرات الحاصلات الزراعية عن الموسم 2017- 2018، ارتفعت قيمة صادرات القطاع إلى 2.1 مليار دولار خلال هذه الفترة.

وكانت صادرات مصر من البرتقال قد بلغت 502 مليون دولار خلال الفترة من سبتمبر إلى مارس الماضيين، مقابل بقيمة 446 مليون دولار.

وتوقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، صدر في أغسطس الماضي أن تبلغ صادرات مصر من البرتقال هذا العام ثلث صادارت العالم من البرتقال.

وقال التقرير إنه من المتوقع أن يسجل إنتاج مصر من البرتقال 3.2 مليون طن، هذا العام بزيادة قدرها 6% عن العام الماضي.

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