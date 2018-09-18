زيادة أسعار الطماطم والبطاطس والبصل بسوق العبور اليوم

كتبت- إيمان منصور:

ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس والبصل والباذنجان البلدي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بسوق العبور، بينما تراجعت أسعار الكوسة والفلفل الحامي والخيار مقارنة بمستوياتها أمس الاثنين.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة عند نفس مستوياتها بالأمس وفقا لبيانات سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضراوات:

الطماطم بين 3 و6.1 جنيهات، بزيادة 1.1 جنيه.

البطاطس بين .5.8 و6.8 جنيهات بزيادة 80 قرشا.

البصل بين 3 و4.5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الكوسة بين 4 و6 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الفاصوليا بين 10 و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه، بارتفاع جنيها واحدا.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و7 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3 جنيهات بانخفاض 50 قرشا.

الملوخية 1.5 جنيه بتراجع 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيه بانخفاض 50 قرشا.

البامية بين 7 و11 جنيها.

القلقاس بين 2 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 8 جنيهات و12 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 8 جنيهات و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و7 جنيهات، بانخفاض جنيها.

المانجو العويس بين 17 و23 جنيها.

المانجو الزبدية بين 15 و17 جنيها.

المانجو البلدي بين 11 و15 جنيها.