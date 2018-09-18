وزير الصناعة يفتتح المعرض الدولي للبناء والتشييد لأول مرة بمصر

كتبت- إيمان منصور:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، إن صادرات قطاع التشييد ومواد البناء، ارتفعت بنسبة 8.1% خلال أول سبعة أشهر من العام الجاري، لتسجل 3.2 مليار دولار.

وأضاف الوزير خلال افتتاح المعرض الدولي للبناء والتشييد The Big 5 اليوم، أن هناك فرصاً ضخمة لزيادة صادرات مواد البناء المصرية إلى أسواق قارة أفريقيا وبعض الدول العربية خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الحوافز التي تقدمها الدولة للصادرات الموجهة لأسواق هذه الدول والتي تشمل دعم تكاليف الشحن بنسبة 50%.

ويعقد المعرض الدولي للبناء والتشييد The Big 5بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 18-21 سبتمبر بمشاركة دولية واسعة، ويشمل 6 قطاعات رئيسية تضم قطاعات الميكانيكا والكهرباء والهندسة الصحية والتشطيبات وأغلفة المباني والإنشاءات الخاصة وأدوات الإنشاء ومواد البناء وتقنيات وابتكارات الإنشاء والآلات ومعدات الإنشاء.

وقال الوزير إن استضافة مصر لفعاليات هذا المعرض الدولي لأول مرة تعكس أهمية السوق المصري كمحور إقليمي لصناعة وتصدير مواد البناء بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وأضاف نصار أن المعرض يقام على مساحة 24 ألف متر وبمشاركة 300 عارض من 25 دولة ويعقد به 22 ورشة عمل، موضحا أن شبكة موردي المعرض تضم أكثر من 30 ألف مورد ومشتري لمنتجات الإنشاءات من مختلف أنحاء العالم.

وأشار الوزير إلى أن مصر تعد من أكبر الدول المنتجة لمعدات ومواد البناء بمنطقة الشرق الأوسط ، مشيرا إلى أن أهم صناعات مواد البناء في مصر تشمل الأسمنت والمنتجات الأسمنتية ومنتجات الرخام والجرانيت والمواد العازلة والمواسير ومتعلقاتها والبلاط والسيراميك والأجهزة الصحية ومنتجات المحاجر والمنتجات الخزفية والحراريات.

وجدير بالذكر أن معرض The Big 5 يقام منذ ما يزيد على 30 عاما بمنطقة الشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا كما يقوم المعرض بتنظيم فعاليات متخصصة في قطاعات الخرسانة والآلات والمركبات والتهوية والتدفئة والتكييف والطاقة الشمسية والزجاج وأدوات المنشآت.